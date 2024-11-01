Inteligencia artificial: la venganza del fontanero

n estos días se cumplen tres años del lanzamiento de ChatGPT. Tres años desde que los trabajadores de cuello blanco —los de teclado fino y aura profesional— descubrieron que el peligro no venía del robot de fábrica, sino del algoritmo silencioso que escribe, calcula, analiza, desarrolla… y todo a una velocidad de vértigo. Y mientras todo eso sucede, el fontanero sigue ahí. Entra en casa, mira la fuga y la arregla. Hace lo que ninguna IA puede: resolver un problema real, tangible, inmediato.
Pero en este chorro de noticias de "que viene el lobo" siempre digo lo mismo: cuentos. Se dice que eliminará el trabajo más mecánico, pesado, y repetitivo... pero Tete, que eso ya era la informática desde hace décadas. El asunto del cuento de asustaviejas es otro.
A ver si el prescindible en la cadena productiva son los dueños y los accionistas...
Hay muchas empresas que simplemente no funcionan si los curritos no están acojonados y sin chistar. Lo que más temen no son las protestas, las huelgas, los sindicatos... No, lo que más temen es la renuncia. Y que cuando pongan la oferta de empleo no llame ni Cristo.
Sí, habrá quien se haya tragado este cuento de la clase media que si trabaja en oficina y hace informes ya es media-alta. Espero que la hostia no sea demasiado gorda.
Pues con los años de experiencia que llevo en el asunto, y después de haber probado Copilot y algún otro, tengo claro que el programador que sabe hacer análisis, no digamos ya arquitectura del sistema completo, está a salvo. Incluso puede que la IA le agilice algo el trabajo.
Y a unas malísimas, después de años teniendo que resolver problemas de tipo lógico, conocernos frameworks, y mil movidas más, si tenemos que cambiar el teclado por el destornillador, tampoco va a ser un obstáculo insuperable.
El que puede estar jodido es el que no aportaba nada a la cadena de valor y se ha limitado a aplicar el manual. Incluso así tengo muchas dudas de que acabe ocurriendo. La IA comete muchos errores.