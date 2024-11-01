edición general
Inteligencia artificial: la venganza del fontanero

n estos días se cumplen tres años del lanzamiento de ChatGPT. Tres años desde que los trabajadores de cuello blanco —los de teclado fino y aura profesional— descubrieron que el peligro no venía del robot de fábrica, sino del algoritmo silencioso que escribe, calcula, analiza, desarrolla… y todo a una velocidad de vértigo. Y mientras todo eso sucede, el fontanero sigue ahí. Entra en casa, mira la fuga y la arregla. Hace lo que ninguna IA puede: resolver un problema real, tangible, inmediato.

8 comentarios
Autarca #1 Autarca
Algunos que se pensaron que no eran clase obrera, quizá deban replantearse su pensamiento
#3 Hynkel
#1 Clase obrera somos todos los que necesitamos currar para vivir. Sólo quien no necesita trabajar para vivir no es clase obrera. Eso debería ser de cajón de madera de pino.

Pero en este chorro de noticias de "que viene el lobo" siempre digo lo mismo: cuentos. Se dice que eliminará el trabajo más mecánico, pesado, y repetitivo... pero Tete, que eso ya era la informática desde hace décadas. El asunto del cuento de asustaviejas es otro.

#5 alhambre
#3 La automatización del trabajo (sea físico o intelectual) es el objetivo de cualquier empresa para reducir costes, de siempre. La nueva hornada de IAs es un paso más y ya veremos cómo de rompedor, pero lo que es cierto es el bombardeo constante del cuento del lobo, no sé si por sensacionalismo, por verdadero temor o como propaganda de clase: "andaos con ojo que sois prescindibles".

A ver si el prescindible en la cadena productiva son los dueños y los accionistas...
#7 Hynkel
#5 Sal de dudas:

www.xataka.com/empresas-y-economia/hay-que-recordarle-a-gente-que-ello

Hay muchas empresas que simplemente no funcionan si los curritos no están acojonados y sin chistar. Lo que más temen no son las protestas, las huelgas, los sindicatos... No, lo que más temen es la renuncia. Y que cuando pongan la oferta de empleo no llame ni Cristo.

La IA no cambia una realidad: el trabajador que ha aprovechado el tiempo y…   » ver todo el comentario
#6 cocococo *
#3 Entonces la gente que se pone en la calle a pedir limosna o la que vive de la cuenta corriente de sus padres es de clase alta.
#8 Hynkel
#6 No mezclemos churras con merinas. Hablamos de quién es trabajador y quién no.
#4 alhambre
#1 > Durante décadas cultivamos una jerarquía con un claro tono clasista: arriba los oficios “intelectuales”, abajo los “manuales”.

Sí, habrá quien se haya tragado este cuento de la clase media que si trabaja en oficina y hace informes ya es media-alta. Espero que la hostia no sea demasiado gorda.
#2 Hynkel
Qué manía con los programadores xD .

Pues con los años de experiencia que llevo en el asunto, y después de haber probado Copilot y algún otro, tengo claro que el programador que sabe hacer análisis, no digamos ya arquitectura del sistema completo, está a salvo. Incluso puede que la IA le agilice algo el trabajo.

Y a unas malísimas, después de años teniendo que resolver problemas de tipo lógico, conocernos frameworks, y mil movidas más, si tenemos que cambiar el teclado por el destornillador, tampoco va a ser un obstáculo insuperable.

El que puede estar jodido es el que no aportaba nada a la cadena de valor y se ha limitado a aplicar el manual. Incluso así tengo muchas dudas de que acabe ocurriendo. La IA comete muchos errores.
