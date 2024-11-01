La INQUISICIÓN ESPAÑOLA: torturas, muertos y brujas

Entrevista (en video y tambien podcast) al catedratico Enrique Soria Mesa, especialista en historia moderna de España, sobre la Inquisición española. Lejos de las leyendas, se situa la institución en su contexto historico, y se desmienten exageraciones comunmente creídas. Iba dirigida a castigar herejías (no es indiscriminada), tenía un procedimiento jurídico estricto, la mayoría de "instrumentos de tortura" que se le atribuyen son falsos, y no persiguió casi nada a las brujas.
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En cuanto a ejecuciones, en España la Inquisición pronunció a lo largo de sus tres siglos y pico de historia unas 3.000 penas de muerte, de las cuales se llevaron a término alrededor de 1.800 siendo las otras 1.200 ejecuciones en efigie.
Ojo, que te ejecutaran en efigie no quería decir que te habías escapado .. es que a lo mejor te habías muerto en prisión.
En muchos casos fue la policía política en un momento en que la uniformidad religiosa se consideraba base del estado.
Miguel Delibes, "El hereje" Muy recomendable. De hecho por la ciudad hay placas rememorando episodios del libro.
maps.app.goo.gl/3TKK8j5VBiJdcfW1A
Ejercía la represión más por medio del miedo que por la fuerza (eso no quitaba que como te echaran mano una buena dosis de malos tratos en el mejor de los casos no te los quitaba nadie) pero en comparación los alemanes, el número de víctimas mortales es muy inferior. Claro que si extendemos los casos de investigados y condenados a otras penas que no eran la muerte, la cosa aumenta.
El otro día en un reportaje sobre Perú pasaban delante del antiguo convento de la inquisición y decía que en su historia (en Perú) habían ejecutado a 800 personas. Posiblemente haya bastantes encomiendas que han matado a más indios por exceso de trabajo y malos tratos.
La inqusición además no tenía jurisdicción sobre los indigenas, algo que se intentó cambiar pero nunca se hizo. Era un tribunal ideológico para la población española y mestiza.
es.wikipedia.org/wiki/Inquisición_peruana
En Mexico fueron unas 43,
www.milenio.com/cultura/inquisicion-en-mexico-que-estaba-prohibido-y-c
En America la Inquisición perseguia lo mismo que en la metropoli, o sea judaizantes, criptoprotestantes y similares.