La INQUISICIÓN ESPAÑOLA: torturas, muertos y brujas

Entrevista (en video y tambien podcast) al catedratico Enrique Soria Mesa, especialista en historia moderna de España, sobre la Inquisición española. Lejos de las leyendas, se situa la institución en su contexto historico, y se desmienten exageraciones comunmente creídas. Iba dirigida a castigar herejías (no es indiscriminada), tenía un procedimiento jurídico estricto, la mayoría de "instrumentos de tortura" que se le atribuyen son falsos, y no persiguió casi nada a las brujas.