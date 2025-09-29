Los inmigrantes revolucionan la cesta de la compra en España: su gasto multiplica por 2,4 la media nacional

El gran comercio pisa el acelerador. La patronal Anged La Distribución, que agrupa a empresas como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski, Ikea o MediaMarkt, prevé cerrar el ejercicio con un crecimiento de las ventas del 3,8% en volumen este año, alcanzando unos niveles récord de consumo gracias al incremento de la población y al gasto de los turistas.