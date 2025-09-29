edición general
Los inmigrantes revolucionan la cesta de la compra en España: su gasto multiplica por 2,4 la media nacional

El gran comercio pisa el acelerador. La patronal Anged La Distribución, que agrupa a empresas como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski, Ikea o MediaMarkt, prevé cerrar el ejercicio con un crecimiento de las ventas del 3,8% en volumen este año, alcanzando unos niveles récord de consumo gracias al incremento de la población y al gasto de los turistas.

comentarios
#4 concentrado *
Especialmente los inmigrantes del Little Caracas madrileño :troll:
azathothruna
Esto es falso
Chinchorro
#1 Y si tenemos en cuenta que los latinos no son inmigrantes según Ayusa, pues no sé ya cómo tomarme esta noticia.
efe.com/espana/2025-09-29/ayuso-inmigracion-procedente-paises-hispanos
yarkyark
La subida es menos grande de lo que parece:

En noviembre de 2025, el Índice de Precios de Consumo español (IPC) se sitúa en el 3% interanual, según los datos adelantados del INE.

www.creditoycaucion.es/es/cycnews/entorno/detalle/indice-precios-consu.
Cincocuatrotres
El economista.es tremendo periódico al servicio de...?
Scutarius
El nuevo coche del directivo del Carrefour no se va a pagar solo. Necesitamos inmigrantes Vip, amigos. Otro motivo para traer más, porque vosotros, españoles muertos de hambre, ya no podéis gastar lo suficiente como para mantener a una clase extractiva que vive por encima de vuestras posibilidades.
alkalin
Es una paja mental de los libertarras. Eso explica muchas decisiones empresariales actuales.

La realidad es que estos, suelen tener peores condiciones laborales. Hay algo que no encaja.
Ricochet
Se paga a pachas...
