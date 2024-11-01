La inmigración es "una oportunidad para sostener el Estado del Bienestar", según el CEC

El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) ha presentado este miércoles un estudio que refleja que la inmigración es "una oportunidad para sostener el Estado del Bienestar", pero que es necesario que haya políticas adecuadas para garantizar la cohesión social, informa en un comunicado. El documento explica que la inmigración "ha sido clave" para sostener el crecimiento económico y el mercado laboral catalán de los últimos años y que, textualmente, lo continuará siendo.