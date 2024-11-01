edición general
La inmigración es "una oportunidad para sostener el Estado del Bienestar", según el CEC

El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) ha presentado este miércoles un estudio que refleja que la inmigración es "una oportunidad para sostener el Estado del Bienestar", pero que es necesario que haya políticas adecuadas para garantizar la cohesión social, informa en un comunicado. El documento explica que la inmigración "ha sido clave" para sostener el crecimiento económico y el mercado laboral catalán de los últimos años y que, textualmente, lo continuará siendo.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Piensa con la cabeza, no como otros que quieren parar y expulsar la inmigración.
TipejoGuti #4 TipejoGuti
#1 A ese grupo ya no le valen los argumentos, USA con los campos sin recoger y las cosechas sin transformar por falta de mano de obra ya nos indica el camino malo.

La inmigración es útil a cualquier economía que tenga sectores con temporadas muy marcadas, porque tradicionalmente estos no han permitido unos ingresos estables a la población que preferentemente, pasaban empleos más estables, dejando esos nichos vacíos para la inmigración interior o exterior.
#5 z1018
#1 hombre, expulsar a los inmigrantes que no vienen a trabajar o delinquen no creo que vaya contra el estado se bienestar más bien todo lo contrario.

La vida no es blanco o negro, es de tonos grises y una cosa no quita la otra.
Torrezzno #2 Torrezzno *
No una oportunidad es que esta pasando ya. Pero dudo que funcione a largo plazo, llegará un momento donde no vengan o no se pueda asimilar mas inmigrantes, como ocurre en Madrid.
Tampoco es lógico habiendo un paro estructural tan alto. Se hace la vista gorda de que las empresas se aprovechan de esta coyuntura para pagar poco y mal porque contribuye al PIB, paga pensiones y servicios básicos. Pero es a todas luces un sistema de explotación globalizado
#3 lordban *
Pues que se discuta con el ministerio de finanzas de Dinamarca, ellos tienen otra opinión.

fuente: fm.dk/udgivelser/2021/oktober/oekonomisk-analyse-indvandreres-nettobid  media
