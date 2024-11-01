La inmigración es "una oportunidad para sostener el Estado del Bienestar", según el CEC

El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) ha presentado este miércoles un estudio que refleja que la inmigración es "una oportunidad para sostener el Estado del Bienestar", pero que es necesario que haya políticas adecuadas para garantizar la cohesión social, informa en un comunicado. El documento explica que la inmigración "ha sido clave" para sostener el crecimiento económico y el mercado laboral catalán de los últimos años y que, textualmente, lo continuará siendo.
La inmigración es útil a cualquier economía que tenga sectores con temporadas muy marcadas, porque tradicionalmente estos no han permitido unos ingresos estables a la población que preferentemente, pasaban empleos más estables, dejando esos nichos vacíos para la inmigración interior o exterior.
La vida no es blanco o negro, es de tonos grises y una cosa no quita la otra.
Tampoco es lógico habiendo un paro estructural tan alto. Se hace la vista gorda de que las empresas se aprovechan de esta coyuntura para pagar poco y mal porque contribuye al PIB, paga pensiones y servicios básicos. Pero es a todas luces un sistema de explotación globalizado
