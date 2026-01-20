edición general
La inmigración no logra parar la sangría demográfica de la comarca

Solo Candamo, Las Regueras y Proaza experimentan leves crecimientos de población, mientras que concejos grandes como Cangas, Grau y Tineo siguen perdiendo vecinos

#2 Vindicta
Ha perdido mucho desde que se fueron a la vez Frodo, Sam, Merrin y Pippin.
6 K 66
josde #3 josde
#2 Pero les quedo Sauron. :-D
0 K 7
a69 #6 a69
#2 La culpa de Gandalf y su hierba!!
0 K 11
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#2 Por cosas como estas pago la suscripción premium de meneame.
0 K 8
#4 Chiapela
Ni la sangría de empleo ni cualificado.
0 K 19
#1 Astur_
Asturias paraíso natural, casi sin contaminación :troll:
0 K 17
#8 Astur_ *
Si digo cual es el problema es esas zonas, me comeis a negativos
0 K 17
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#8 dale duro wey!
0 K 8
Cos.Se #5 Cos.Se
En verano hasta arriba eso sí.
0 K 6
#7 Astur_
#5 y en invierno, quitando la playa
0 K 17

