La inmigración no logra parar la sangría demográfica de la comarca
Solo Candamo, Las Regueras y Proaza experimentan leves crecimientos de población, mientras que concejos grandes como Cangas, Grau y Tineo siguen perdiendo vecinos
inmigración
asturias
trubia
actualidad
#2
Vindicta
Ha perdido mucho desde que se fueron a la vez Frodo, Sam, Merrin y Pippin.
6
K
66
#3
josde
#2
Pero les quedo Sauron.
0
K
7
#6
a69
#2
La culpa de Gandalf y su hierba!!
0
K
11
#9
DayOfTheTentacle
#2
Por cosas como estas pago la suscripción premium de meneame.
0
K
8
#4
Chiapela
Ni la sangría de empleo ni cualificado.
0
K
19
#1
Astur_
Asturias paraíso natural, casi sin contaminación
0
K
17
#8
Astur_
*
Si digo cual es el problema es esas zonas, me comeis a negativos
0
K
17
#10
DayOfTheTentacle
#8
dale duro wey!
0
K
8
#5
Cos.Se
En verano hasta arriba eso sí.
0
K
6
#7
Astur_
#5
y en invierno, quitando la playa
0
K
17
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
