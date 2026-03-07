De la inmigración al capital extranjero: ¿Quién empuja realmente al alza los precios de la vivienda en España?

La vivienda en España no deja de subir, lo que aviva el debate sobre quién ejerce presión sobre el sector. La interpretación, varía según el nivel de renta. Las clases medias y altas tienden a señalar al capital internacional como principal responsable de la presión sobre los precios. En cambio, entre los hogares con menor poder adquisitivo sí persiste la percepción de que la inmigración residente contribuye a tensar el mercado. En términos nominales, el precio medio del suelo urbano es hoy sensiblemente inferior al del pico de la burbuja.