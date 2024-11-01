Los ingresos petroleros de Rusia están en caída libre: bajaron 25.000 millones de dólares en 2025 y el crudo se vende a mitad de precio [ENG]

Los funcionarios rusos responsables del presupuesto se han mostrado cada vez más preocupados en las últimas semanas: el sector de petróleo y gas del país está sufriendo un golpe tras otro, siendo atacadas por Ucrania cada día. Las sanciones también están afectando al petróleo ruso. En los últimos dos meses, los envíos marítimos de petróleo han disminuido en 130.000 barriles por día. Debido a sanciones y problemas logísticos, las empresas rusas se ven obligadas a ofrecer descuentos aún mayores en su crudo y otorgar concesiones a compradores imp
| etiquetas: petróleo , rusia , refinerías , sanciones , ataques , ucrania
Quien creeis que se esta beneficiando del crudo al 50% de precio ?
Anda vete al parque a jugar con tus amiguitos.
En RuZia tb.
Pero a mi me parece bien; cada céntimo perdido por Rusia es menos dinero para financiar su cagada especial
Pero el gas está más barato que un año antes de la invasión, a 28,8€
www.mibgas.es/
Eso de "Rusia puede aguantar indefinidamente" es un camelo