Los ingresos petroleros de Rusia están en caída libre: bajaron 25.000 millones de dólares en 2025 y el crudo se vende a mitad de precio [ENG]

Los funcionarios rusos responsables del presupuesto se han mostrado cada vez más preocupados en las últimas semanas: el sector de petróleo y gas del país está sufriendo un golpe tras otro, siendo atacadas por Ucrania cada día. Las sanciones también están afectando al petróleo ruso. En los últimos dos meses, los envíos marítimos de petróleo han disminuido en 130.000 barriles por día. Debido a sanciones y problemas logísticos, las empresas rusas se ven obligadas a ofrecer descuentos aún mayores en su crudo y otorgar concesiones a compradores imp

Pertinax
Para algunos empanaos de aquí, Rusia vive una época de extraordinaria placidez.
aPedirAlMetro
#1 Para algunos empanaos aqui, lo que describe la noticia es bueno para la OTAN...
Quien creeis que se esta beneficiando del crudo al 50% de precio ? :popcorn:
Pertinax
#5 Para la OTAN no sé pero, de ser cierto, para ti sí.
Kuruñes3.0
#5 pues tal como habláis algunos yo pensaba que al RuZo de mierda :hug:
aPedirAlMetro
#8 Pero tu que vas a pensar ? si solo repites lo que te dicen que repitas... que careces de todo espiritu critico.
Anda vete al parque a jugar con tus amiguitos. :hug:
ElBeaver
Mejor para las economías mundiales, precio más barato a costa de la economía rusa., un win win
elsnons
Pues la UE está haciéndose de oro porque nadie nota la bajada de precio de los carburantes ni de nada de nada, todo sube y sube sin parar menos los salarios que están petrificados .
Kuruñes3.0
#7 la UE no creo, algunos ciudadanos, puede ser... pero esa gente siempre flota.
En RuZia tb.
ElenaCoures1
#7 India y otros países con flotas de conveniencia se hacen de oro traficando con el crudo a bajo precio
Pero a mi me parece bien; cada céntimo perdido por Rusia es menos dinero para financiar su cagada especial
El_dinero_no_es_de_nadie
#7 En las gasolinas no se ha notado mucho, están a 1,50 cuando llegaron a estar a 2€.
Pero el gas está más barato que un año antes de la invasión, a 28,8€
www.mibgas.es/
Klamp
Aaa por eso tanto rollo con el plan de paz ese
ElenaCoures1
#3 Nos ha jodido
Eso de "Rusia puede aguantar indefinidamente" es un camelo
ElBeaver
ya esta con votos negativos de parte de los vatniks
