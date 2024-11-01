Los ingenieros ucranianos sacan a relucir el súper motor a reacción pulsante para drones

Este motor, el Hrim-17, es capaz de adaptarse a este tipo de vehículos aéreos no tripulados porque tiene unas medidas muy compactas. 940 milímetros de largo, por 100 milímetros de diámetro y un peso que no llega ni a los dos kilos. Su autonomía es de unos 15 minutos y puede llegar a sobrevolar una trayectoria de hasta 100 kilómetros. Pero estos son los datos de los análisis previos. Las pruebas finales serán las que decidan. La velocidad a la que esperan que se mueva es a 450 kilómetros por hora.