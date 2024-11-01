edición general
2 meneos
52 clics

Ingenieros soviéticos copiaron el B-29 capturado — Stalin exigió copiar hasta los errores...

El mayor robo tecnológico de la Segunda Guerra Mundial que cambió el equilibrio de poder en la Guerra Fría. Una historia de ingeniería, espionaje y audacia soviética.

| etiquetas: eeuu , urss , b-29 , ingeniería inversa , bombardero
1 1 0 K 24 cultura
2 comentarios
1 1 0 K 24 cultura
#1 pozz
Los sovieticos se pegaron toda la guerra fria copiando a occidente... y así les fue, acabaron en el colapso y desmembrados. :troll:
1 K 24
capitan__nemo #2 capitan__nemo
#1 copiaron todo, menos el capitalismo y así les fue. Los chinos aprendieron la leccion.
0 K 20

menéame