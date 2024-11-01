·
Ingenieros soviéticos copiaron el B-29 capturado — Stalin exigió copiar hasta los errores...
El mayor robo tecnológico de la Segunda Guerra Mundial que cambió el equilibrio de poder en la Guerra Fría. Una historia de ingeniería, espionaje y audacia soviética.
#1
pozz
Los sovieticos se pegaron toda la guerra fria copiando a occidente... y así les fue, acabaron en el colapso y desmembrados.
1
K
24
#2
capitan__nemo
#1
copiaron todo, menos el capitalismo y así les fue. Los chinos aprendieron la leccion.
0
K
20
