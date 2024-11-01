Informes recientes descubiertos por Financial Times revelan que fue Trump quien suplicó a Irán el alto el fuego a través de Pakistan [Eng]

Informes recientes descubiertos por Financial Times revelan que fue el presidente Trump y no el gobierno iraní, quien suplicó el alto el fuego. FT informa que la administración Trump había estado presionando en privado por un alto el fuego durante semanas para aliviar la tensión económica causada por el control de Irán del Estrecho de Ormuz, y dependiendo de Pakistán para la mediación.