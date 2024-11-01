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Informes recientes descubiertos por Financial Times revelan que fue Trump quien suplicó a Irán el alto el fuego a través de Pakistan [Eng]

Informes recientes descubiertos por Financial Times revelan que fue el presidente Trump y no el gobierno iraní, quien suplicó el alto el fuego. FT informa que la administración Trump había estado presionando en privado por un alto el fuego durante semanas para aliviar la tensión económica causada por el control de Irán del Estrecho de Ormuz, y dependiendo de Pakistán para la mediación.

| etiquetas: trump , mediación , pakistan , tregua , guerra , irán , ft
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5 comentarios
11 3 0 K 224 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal *
Y aquí la razón por la que USA y el estado genocida de Israel, cometan asesinatos a la prensa, como el caso de José Couso en Irak.

Lo que no se sabe, no existe {0x1f525}
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#4 Albarkas
Los iraníes están muy encabronados (y con razón) y tiene pinta de que están aguantando bastante bien el pulso. Los americanos han calculado mal y ahora les va a costar mucho encontrar salida a todo éste sarao que han montado.
Mientras, los israelíes la lian mucho más. A ver hasta donde llegan...
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pepel #5 pepel
Otra cosa es imposible. Trumpinocho.
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manzitor #3 manzitor
En centro de la ecuación es el psicopata genocida de las orejas grandes.
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incontinentiasuma #2 incontinentiasuma
Contemplad vuestra obra, votantes MAGA.
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menéame