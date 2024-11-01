Informe final de la ENTSO-E sobre el apagón de abril de 2025 en España y Portugal [EN]

La investigación concluye que el apagón fue consecuencia de la interacción de múltiples factores, entre ellos oscilaciones, fallos en el control de tensión y potencia reactiva, diferencias en las prácticas de regulación de tensión, reducciones rápidas de la producción y desconexiones de generadores en España, y capacidades de estabilización desiguales. El apagón del 28 de abril fue un suceso sin precedentes, y las recomendaciones buscan fortalecer la resiliencia del sistema con soluciones tecnológicamente ya disponibles.