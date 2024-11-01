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Informe final de la ENTSO-E sobre el apagón de abril de 2025 en España y Portugal [EN]

Informe final de la ENTSO-E sobre el apagón de abril de 2025 en España y Portugal [EN]

La investigación concluye que el apagón fue consecuencia de la interacción de múltiples factores, entre ellos oscilaciones, fallos en el control de tensión y potencia reactiva, diferencias en las prácticas de regulación de tensión, reducciones rápidas de la producción y desconexiones de generadores en España, y capacidades de estabilización desiguales. El apagón del 28 de abril fue un suceso sin precedentes, y las recomendaciones buscan fortalecer la resiliencia del sistema con soluciones tecnológicamente ya disponibles.

| etiquetas: apagón , entso-e
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5 comentarios
3 0 0 K 36 actualidad
Iruñakis #1 Iruñakis
Pero la culpa ha sido al final de perro sanxe o no? Que sale en catalán y no me entero …
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#4 gershwin *
#1 #2 no sé libra nadie.. gobierno, ree, energéticas.. pero principalmente si hay responsabilidad más arriba es la más relevante para mí y es la del gobierno por no tener una política y reglamento para las renovables acorde a la estrategia e impulso de aumento renovables
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Don_Pixote #5 Don_Pixote
#4 me lo leere poco a poco, pero vamos viendo las conclusiones hubo un "imbalance" del copon y crear el pico de voltaje necesario fue imposible ...
Ya espabilaremos para la proxima
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Don_Pixote #2 Don_Pixote
Un resumen de un reporte tecnico de 472 paginas estaria bien eh :-D
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Rixx #3 Rixx
La culpa fue del encargao de control del interrustor general, que se quedó dormido. Creo que es cuñado de Sánchez. :troll:
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menéame