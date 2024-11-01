edición general
18 meneos
46 clics
El informe europeo sobre el apagón confirma que las eléctricas fallaron a la hora de frenar picos de tensión

El informe europeo sobre el apagón confirma que las eléctricas fallaron a la hora de frenar picos de tensión

El informe europeo sobre el apagón confirma que las eléctricas fallaron a la hora de frenar picos de tensión Un panel de 45 expertos evidencia que las centrales de las grandes compañías no absorbieron tensión, pese a que están obligadas.

| etiquetas: apagón , expertos , ue , culpan , eléctricas , absorever , tensión
15 3 4 K 144 actualidad
7 comentarios
15 3 4 K 144 actualidad
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
No dice eso el informe Entso-E, sino que había programada poca generación capaz de absorber sobretensiones.
Ya se encontraban absorbiendo reactiva antes, y cuando cayeron las primeras instalaciones no había suficiente para equilibrarlas.
www.entsoe.eu/publications/blackout/28-april-2025-iberian-blackout/
Sólo habia un grupo para toda Andalucía y en Castilla la Mancha lo mismo.

Sólo un 3% de energía sincrona  media
1 K 18
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
que no que no, que fue culpa de la ETA y perrosanche
1 K 16
reivaj01 #3 reivaj01
#1 Y el atentado de Hamás algo tendría que ver.
0 K 14
Chinchorro #2 Chinchorro
¿Que la culpa no es del perrosanxe?
El informe europeo es woke.
0 K 12
Vaelicus #5 Vaelicus
Y ¿ahora que? ¿Qué consecuencias tendrá para los implicados?
0 K 9
#7 roca
Te hacen contratar una potencia para que esto no pase. Si las eléctricas han incumplido, que paguen de manera proporcional a todos los que nos quedamos sin luz.
0 K 6

menéame