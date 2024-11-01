El informe europeo sobre el apagón confirma que las eléctricas fallaron a la hora de frenar picos de tensión Un panel de 45 expertos evidencia que las centrales de las grandes compañías no absorbieron tensión, pese a que están obligadas.
| etiquetas: apagón , expertos , ue , culpan , eléctricas , absorever , tensión
www.meneame.net/story/apagon-iberico-debio-cascada-sobrevoltaje-no-gen
Ya se encontraban absorbiendo reactiva antes, y cuando cayeron las primeras instalaciones no había suficiente para equilibrarlas.
www.entsoe.eu/publications/blackout/28-april-2025-iberian-blackout/
Sólo habia un grupo para toda Andalucía y en Castilla la Mancha lo mismo.
Sólo un 3% de energía sincrona
El informe europeo es woke.