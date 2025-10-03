El apagón ibérico se debió a una «cascada de sobrevoltaje» y no a la generación renovable

El apagón eléctrico total registrado en España y Portugal el pasado 28 de abril fue un evento único en el mundo y se debió a una «cascada de sobrevoltaje» iniciada en el sur de España que en minutos se expandió por España y Portugal, según el informe técnico publicado hoy por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E). «El problema aquí no es que hubiera renovables sino que necesitamos generación que tenga control de voltaje. La buena noticia es que se puede hacer del mismo modo que en la generación clásica».
| etiquetas: apagón
Estás acciones motigaron las oscilaciones, pero provocaron el aumento de tensión.
Algunos puntos de evacuación que deberían proteger contra sobretensiones, se desconectaron antes de alcanzara tensió pactada. La culpa de esos casos concretos no es de ningún operador grande, porque son instalaciones compartidas en las que se conectan muchos pequeños generadores.
EDITO: Me refiero al titular. El artículo lo he leído en diagonal y se parece bastante, de manera más escueta, al informe del gobierno.
SI. Me leí el informe anoninomizado del gobierno. Entero.