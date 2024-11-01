edición general
11 meneos
11 clics
Un informe encargado por Feijóo, clave para que los Franco cobren alrededor de un millón de euros por abandonar Meirás

Un informe encargado por Feijóo, clave para que los Franco cobren alrededor de un millón de euros por abandonar Meirás

El tribunal que dictó la primera sentencia tendrá que fijar ahora la cuantía exacta que percibirán los herederos del dictador al considerarse que ocuparon Meirás "de buena fe"

| etiquetas: feijoo , pazo de meirás , indemnización
9 2 0 K 112 actualidad
1 comentarios
9 2 0 K 112 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
el titular es falso, no es por abandonarlo, es porque han estado manteniendo un inmueble y un espacio que resulta que debía ser del Estado. pues bien, todo el pastizal que se han gastado en mantenerlo, cuando le tocaba hacerlo al Estado, pues ahora el Estado se lo tiene que pagar, les tiene que indemnizar. NO ES POR ABANDONARLO, ES POR HABER GASTADO PASTA EN MANTENERLO SIN TENER POR QUÉ
0 K 12

menéame