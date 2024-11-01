·
Un informe encargado por Feijóo, clave para que los Franco cobren alrededor de un millón de euros por abandonar Meirás
El tribunal que dictó la primera sentencia tendrá que fijar ahora la cuantía exacta que percibirán los herederos del dictador al considerarse que ocuparon Meirás "de buena fe"
feijoo
pazo de meirás
indemnización
YSiguesLeyendo
el titular es falso, no es por abandonarlo, es porque han estado manteniendo un inmueble y un espacio que resulta que debía ser del Estado. pues bien, todo el pastizal que se han gastado en mantenerlo, cuando le tocaba hacerlo al Estado, pues ahora el Estado se lo tiene que pagar, les tiene que indemnizar. NO ES POR ABANDONARLO, ES POR HABER GASTADO PASTA EN MANTENERLO SIN TENER POR QUÉ
