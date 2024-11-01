El informe de Chris Hedges: Estados Unidos es un Estado mafioso [EN]

El secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa consolida el papel de Estados Unidos como un Estado mafioso. La violencia no genera paz. Genera violencia. La inmolación del derecho internacional y humanitario, como han hecho Estados Unidos e Israel en Gaza, y como ocurrió en Caracas, genera un mundo sin leyes, un mundo de Estados fallidos, señores de la guerra, potencias imperiales rebeldes y violencia y caos perpetuos. Si hay una lección que deberíamos haber aprendido en Afganistán, Irak, Siria y Libia, es que el cambio de ré