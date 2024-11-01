edición general
32 meneos
40 clics
El informe de Chris Hedges: Estados Unidos es un Estado mafioso [EN]

El informe de Chris Hedges: Estados Unidos es un Estado mafioso [EN]

El secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa consolida el papel de Estados Unidos como un Estado mafioso. La violencia no genera paz. Genera violencia. La inmolación del derecho internacional y humanitario, como han hecho Estados Unidos e Israel en Gaza, y como ocurrió en Caracas, genera un mundo sin leyes, un mundo de Estados fallidos, señores de la guerra, potencias imperiales rebeldes y violencia y caos perpetuos. Si hay una lección que deberíamos haber aprendido en Afganistán, Irak, Siria y Libia, es que el cambio de ré

| etiquetas: chris hedges , estados unidos , estado mafioso
26 6 0 K 323 actualidad
5 comentarios
26 6 0 K 323 actualidad
Bolgo #3 Bolgo
Trumpy ya está contactando con los canteros para remodelar el monte Rushmore
1 K 30
Bolgo #5 Bolgo
#4 la virgen, ni idea. Ahora si lo sé xD
0 K 10
azathothruna #2 azathothruna
China tenia mafias en hong kong.
Ellos si saben como tratar con ese problema
0 K 14
Findeton #1 Findeton
"Estado mafioso" es como decir que el agua líquida moja. El estado es un tipo de mafia.
0 K 10

menéame