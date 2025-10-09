La información intervenida en el caso Koldo incluye liquidaciones de gastos de Ábalos pasadas al PSOE

La información intervenida en el caso Koldo incluye mensajes y documentación sobre gastos que el asesor del exministro José Luis Ábalos pasó al PSOE y que justificó en algunos casos con recibos. Así figura en las evidencias que acompañan el último informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Tribunal Supremo, a las que ha tenido acceso RTVE, y en las que figuran conversaciones de WhatsApp entre una secretaria del PSOE y el exasesor ministerial Koldo García acerca de gastos del exministro.