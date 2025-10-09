La información intervenida en el caso Koldo incluye liquidaciones de gastos de Ábalos pasadas al PSOE

La información intervenida en el caso Koldo incluye mensajes y documentación sobre gastos que el asesor del exministro José Luis Ábalos pasó al PSOE y que justificó en algunos casos con recibos. Así figura en las evidencias que acompañan el último informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Tribunal Supremo, a las que ha tenido acceso RTVE, y en las que figuran conversaciones de WhatsApp entre una secretaria del PSOE y el exasesor ministerial Koldo García acerca de gastos del exministro.
«La exmujer de Koldo García: "Ya tengo el sobre de Ferraz"
Patricia Úriz, por otro lado, escribió a su entonces marido en septiembre de 2018 que ya tenía en su poder lo que denominaba como "el sobre de Ferraz" y pidió instrucciones sobre a dónde llevarlo. "¿Te lo llevo en el coche a Balbina y te lo doy allí?". "Si los llevas allí", responde Koldo, quien seguidamente afirma: "El sobre de Víctor a mi mesa y el de Ferraz a la
«Regalos, hipotecas o una pulsera
Los gastos que gestionaba este matrimonio eran de lo más variopinto. Había gastos de partido, que después pasaban a Ferraz, y todo tipo de gastos personales de Ábalos, desde una hipoteca a la pensión de su hijo o regalos a las mujeres con las que se relacionaba, desde su entonces esposa a Jessica Rodríguez, a la que el exministro apodaba España.»
Mi mujer trabajó hace años de administrativa para un colegio profesiomal y los de la junta directiva no se cortaban un pelo en pasas las facturas del Petalos como cena de negocios... a ver quien era el guapo que iba a decirles "esto... no se Rick..."
Lo que si que no tiene sentido (de ser cierto) es que esto no se supiera mas arriba y no lo cortaram de raiz, porque ni aun estando en el fregado permites algp tan chusco y tan facil de que te pillen por todas partes, aunque ya nada me sorprende