Congreso español aprueba el embargo de armas a Israel

Congreso español aprueba el embargo de armas a Israel

El Real Decreto Ley conocido como “de embargo de armas” fue aprobado con 178 votos a favor y 169 en contra. Los diputados de diversos partidos como PSOE, Podemos, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Compromís, Coalición Canaria y BNG, apoyaron la convalidación del decreto del Gobierno. Por otro lado, el Partido Popular (PP) y Vox votaron en contra del decreto, y UPN optó por la abstención.

12 comentarios
Veelicus #1 Veelicus
PP y VOX a favor de enviar armas para asesinar inocentes. Que no se te olvide cuando vayas a votar.
#3 fremen11
#1 El problema es que no se les olvida y que les importa una mierda
sotillo #5 sotillo
#1 Lo mismo quieren hacer lo mismo que hizo Franco cuando se trajeron a la guardia mora pero con israelíes
#10 dclunedo
#1 Clausula Socialista - "Me puedo saltar todo este maquillaje cuando me salga del arco alegando "Interés de mis coj...." Aplauso general de todos los palmeros
Veelicus #11 Veelicus
#10 A mi que me cuentas del PSOE?, si para mi el PP y el PSOE son el mismo perro con distinto collar
valandildeandunie #2 valandildeandunie
La derecha a favor de enviar armas para que se asesine a miles de niños inocentes.

Que no se nos olvide.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#2 Y tampoco que se os olvide que en varias de sus comunidades por dejadez, desidia o protocolos han provocado las muertes de españoles/as
Priorat #9 Priorat
Este embargo, como ha tenido el voto a favor de Podemos, ya veréis como es el bueno.
enochmm #6 enochmm
#0 Igual había que arreglar ese titular
NoEresTuSoyYo #8 NoEresTuSoyYo
#6 crees? a qué y por qué?
Castigadordepagascalers #4 Castigadordepagascalers
A hostias deberíamos estar con los soplapollas derecharras.

Bocsetos de mierda, en la calle se les puede apalizar. Sin problema alguno. :-*

Las quejas, a mi abogado, bastardos hijos de la grandísima puta sionistas. :popcorn:
#12 jacinto9999
Habìa una colaboración con la industria armamentística israelí para un sistema de misiles para helicópteros españoles.
Contratos firmados y años de I+D., incluso en la etapa de pruebas.
LLegó Pedro Sànchez y mandó parar.
Los helicópteros españoles ahora tirarán bellotas. Muy Hispanas y muy ecológicas y morales. :troll:
