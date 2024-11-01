Congreso español aprueba el embargo de armas a Israel

El Real Decreto Ley conocido como “de embargo de armas” fue aprobado con 178 votos a favor y 169 en contra. Los diputados de diversos partidos como PSOE, Podemos, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Compromís, Coalición Canaria y BNG, apoyaron la convalidación del decreto del Gobierno. Por otro lado, el Partido Popular (PP) y Vox votaron en contra del decreto, y UPN optó por la abstención.