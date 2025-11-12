edición general
¿Influyó Elon Musk en las elecciones? Cómo el algoritmo de X moldea la realidad política de los votantes

Los periodistas británicos realizaron una investigación a gran escala investigación que mostró que la red social X forma en el Reino Unido una agenda política unilateral. Según el equipo Data and Forensics de Sky News, los algoritmos de la plataforma promueven predominantemente posturas de derechas y radicales, intensificando la polarización social y favoreciendo a quienes emiten mensajes que provocan fuertes emociones. La investigación duró nueve meses. Para comprobar el funcionamiento de los algoritmos, los periodistas crearon nueve cuentas

Fj_Bs #1
si favoreciera la Izquierda ; multas , carcel y cerrado , Pero claro al favorecer la derecha , asi quedara
wata #2
X ahora mismo es una mierda llena de ultraderechistas. Yo ya paso de entrar.
