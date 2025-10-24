Las ‘influencers’ ya no están invitadas: por qué las marcas de moda se han cansado de los ‘likes

Tras una década de dominio absoluto, las prescriptoras digitales han perdido su sitio en los desfiles. Las firmas de lujo, cansadas de la sobreexposición y en busca de una nueva exclusividad para atraer clientes, vuelven a apostar por el aforo reducido, el público especializado y los compradores reales. “Capacidad limitada”, “prioridad de otros mercados”. Estas son algunas de las frases que se repiten cuando las marcas no te invitan a un desfile. Frases que en estas semanas de la moda se han repetido más que nunca.