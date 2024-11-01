Influencers y congresistas MAGA ahora temen “caer muertos”  

La paranoia ha comenzado a devorar a sus propios creadores en el corazón del movimiento MAGA. Influencers pro‑Trump, como Marjorie Taylor Greene, y otros rostros visibles del trumpismo, están publicando declaraciones en redes sociales asegurando que “no están deprimidos ni suicidas”, anticipando posibles represalias dentro del mismo entorno que ayudaron a construir. Este video expone cómo el trumpismo, lejos de ser un bastión de “libertad de expresión”, se ha transformado en un régimen de miedo y lealtad ciega