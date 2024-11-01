edición general
Influencers y congresistas MAGA ahora temen “caer muertos”

Influencers y congresistas MAGA ahora temen “caer muertos”  

La paranoia ha comenzado a devorar a sus propios creadores en el corazón del movimiento MAGA. Influencers pro‑Trump, como Marjorie Taylor Greene, y otros rostros visibles del trumpismo, están publicando declaraciones en redes sociales asegurando que “no están deprimidos ni suicidas”, anticipando posibles represalias dentro del mismo entorno que ayudaron a construir. Este video expone cómo el trumpismo, lejos de ser un bastión de “libertad de expresión”, se ha transformado en un régimen de miedo y lealtad ciega

angelitoMagno #11 angelitoMagno
Bueno, que usen sus armas para defender su libertad de expresión frente al control del gobierno, que para eso crearon la segunda enmienda.
3 K 62
Yorga77 #1 Yorga77
Los primeros es morir al nacer un régimen son los ideólogos y camisas pardas. Que disfruten a los leopardos come caras. :troll:
1 K 29
Yorga77 #3 Yorga77
#2 No creo que sea bueno comer tantas palomitas. {0x1f605} {0x1f613} {0x1f635} {0x1f480}
1 K 26
johel #9 johel
#3 #2 Ante la ingente maraton, recomendaria alejarse de la sal y la mantequilla.
Busca los trucos de los cines, para que esten buenas en realidad le echan otras cosas :-D
1 K 28
Mangione #8 Mangione
(Anti)CristoFascistas vs. Sionazis

El nazismo es un cáncer, se devora a si mismo devorando todo lo demás.  media
2 K 27
#14 Sacapuntas
#8 Pero ahí hay negocio, dijeron los reyes del mambo. :take:
0 K 12
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
No se perdía nada si pasara eso. xD
0 K 20
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
No hay camión de palomitas para este espectáculo tan denigrante y dantesco.

Ni el BelAZ 75710 podría servirnos para ello
0 K 20
Yorga77 #5 Yorga77
#4 Había visto algunos videos con unas declaraciones similares y creía que eran bulos pero esto cada vez esta más extendido.
0 K 17
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#5 saben a lo que se arriesgan mejor que nadie y por eso salen hacer estas declaraciones
0 K 20
Yorga77 #10 Yorga77
#6 Me parece que el cheto o los que tiene detrás quieren hacer limpieza, y estos se lo huelen.
0 K 17
johel #12 johel *
#4 Ahora que no hay antonovs en activo, esta complicado. Quizas podriamos llenar las bodegas de un C-5 Galaxy para que haga un despliegue de emergencia...
0 K 11
Sandman #7 Sandman *
Y yo que me alegro. Que vivan con el mismo miedo con el que han hecho vivir a millones de personas. Aunque de ellos no me creo nada; lo más probable es que sea otra estrategia para victimizarse y llamar la atención.
0 K 12
Mltfrtk #15 Mltfrtk
Espero que les quiten las armas de sus manos frías y muertas.
0 K 10

