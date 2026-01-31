edición general
El influencer que se convirtió en su propio gemelo digital: Khaby Lame se retira y vende su identidad en redes por 975 millones de dólares, para que otros la exploten mediante IA

Lame ha vendido su rostro, sus gestos, su manera de reaccionar y su presencia en la pantalla. El contrato contempla la creación de una réplica con IA para hacer

Doisneau #2 Doisneau
Pues teniendo en cuenta que era un personaje con una unica broma, bien ganado esta ese dinero.
sotillo #1 sotillo
Me parece bien pero pide muy poco
