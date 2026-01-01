edición general
Regular el negocio de la desinformación es posible

Regular el negocio de la desinformación es posible

Documentos internos de Meta muestran que las plataformas obtienen miles de millones de dólares mediante anuncios fraudulentos, muchos de índole política, estafas, productos falsos y contenidos engañosos, y que conocen perfectamente la magnitud del problema. Aun así, evitan aplicar medidas efectivas porque hacerlo afectaría directamente a sus ingresos.

En Facebook paras un momento de leer porque tienes también la TV encendida y la miras, dándose la casualidad que estabas en una "noticia" de derechas y a partir de ahí todo lo que te meten por el hocico son bulos de derechas. Con la izquierda igual.
"La conclusión es clara:

No culpes a la gente. No culpes a Internet. Ni siquiera culpes a la IA. Culpa al poder."  media
