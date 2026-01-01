Regular el negocio de la desinformación es posible

Documentos internos de Meta muestran que las plataformas obtienen miles de millones de dólares mediante anuncios fraudulentos, muchos de índole política, estafas, productos falsos y contenidos engañosos, y que conocen perfectamente la magnitud del problema. Aun así, evitan aplicar medidas efectivas porque hacerlo afectaría directamente a sus ingresos.
No culpes a la gente. No culpes a Internet. Ni siquiera culpes a la IA. Culpa al poder."