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La inflación se modera al 3,2% en abril por el abaratamiento de la electricidad
El IPC baja dos décimas respecto a marzo tras las medidas de contención de los precios aprobadas por el Gobierno, aunque los carburantes siguen presionando al alza
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#2
lonnegan
El PP y VOX quieren desmontar las renovables. Ahí lo dejo.
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#1
SeñorPresunciones
El que puede hacer que haga. Rápido, hay que inventar algo para subir de nuevo el precio de la electricidad de consumo.
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#6
angelitoMagno
*
Para las cuentas del estado tampoco afecta mucho. Total, estamos funcionando con las cuentas de 2023, con una previsión de ingresos menor
Esto iba para taSanas.
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#3
FunFrock
Sube un 3%
se modera...
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#5
Verdaderofalso
#3
según Milei un 3% no es inflación es un salto del nivel de precios
www.meneame.net/story/javier-milei-dijo-alza-3-4-no-inflacion-sino-sal
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#7
FunFrock
#5
Me sopla 2 huevos de ñu suizo lo que diga Milei, estamos, que yo sepa, en España, no tenemos inflaciones argentinas ni venezolanas, tenemos inflaciones europeas.
Peor bueno, si tu te sientes mejor diciendo que Argentina peor, disfruta de la subida de productos básicos, solo afecta a los hogares españoles, que por alguna razón no te importan
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9
#4
taSanás
luego que si el IPC es fiable, resulta que no sube en marzo porque hemos decidido quitar impuestos a la gasolina... permite buenos titulares osbre el IPC, eso sí, para las cuentas del estado (de todos nosotros) es una puñalada.
sí, sé que el IPC mide lo que mide... pero como vemos es tremendamente manipulable
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Esto iba para taSanas.
se modera...
www.meneame.net/story/javier-milei-dijo-alza-3-4-no-inflacion-sino-sal
Peor bueno, si tu te sientes mejor diciendo que Argentina peor, disfruta de la subida de productos básicos, solo afecta a los hogares españoles, que por alguna razón no te importan
sí, sé que el IPC mide lo que mide... pero como vemos es tremendamente manipulable