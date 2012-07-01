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Javier Milei dijo que el alza del 3,4% "no es inflación" sino un salto del nivel de precios
Javier Milei justificó el salto de precios durante su discurso en el AmCham Summit 2026. Aseguró que la inflación de largo plazo convergerá a la internacional.
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#1
jonolulu
¿Nos está diciendo que un 50% de inflación anual no es inflación?
Esto me lo tiene que explicar
@Findeton
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#5
LaMinaEnMiPuerta
#1
Te lo explica cualquiera. Todo es parte del plan para los neoliberales.
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#14
SeñorPresunciones
#1
Eso, necesitamos un profesor de contorsionismo mental.
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#16
jonolulu
#14
Vas a necesitar un fisio para el esguince cerebral
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#17
SeñorPresunciones
#16
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#18
Eibi6
*
#1
lo que nadie habla es que antes de Macri estás cifras eran inconcebibles; de hecho el gana en gran parte por qué el ultimo año de Cristina ya se empezó a descontrolar
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#2
sliana
Montoro decía que los salarios no bajaban, sino que subían negativamente. Los delincuentes se creen muy listos.
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#4
MiguelDeUnamano
#2
A mí me suena el "crecimiento negativo" de Luis de Guindos.
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#7
Verdaderofalso
*
#4
a comer burro para celebrarlo que ahora es una esquisitez
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#11
Sr.No
#7
joder, lo de comer burros está al nivel de comer perros. Que no me toméis por error, a la hora de comer, mejor ser el comensal que la delicatessen, pero coño, ya hay que estar desesperado para comerte esos bichines tan cuchicukis.
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K
11
#8
HeilHynkel
#4
Moderando su crecimiento
creo que fue la frase. Y a mí me suena Montoro.
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#9
MiguelDeUnamano
#8
Yo de la que me acuerdo es de la de Luis de Guindos:
www.rtve.es/noticias/20120701/guindos-asegura-economia-experimentara-c
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#13
HeilHynkel
#9
La que yo digo fue en el Parlamento, pero vamos, que vaya dos patas pa un banco.
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#19
alfon_sico
#13
hay otra de Solbes de 2008 creo recordar
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#3
Macnamara
Es la genuflexion del tránsito valórico
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#15
XtrMnIO
Y él mismo no es un imbécil sino un subnormal.
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#6
DayOfTheTentacle
O dicho de otro modo: "empobrecimiento desinflacionado de una inflación no inflacionada en la que una externalización hipotecada en la nación y los toros y al socio lista, repercute popularmente en kaos, y eso es vox populi."
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#10
manzitor
Este era el economista, ¿no?
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K
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#12
Verdaderofalso
#10
el de los perros clonaos
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19
comentarios)
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Esto me lo tiene que explicar @Findeton
Moderando su crecimiento creo que fue la frase. Y a mí me suena Montoro.
La que yo digo fue en el Parlamento, pero vamos, que vaya dos patas pa un banco.