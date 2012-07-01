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Javier Milei dijo que el alza del 3,4% "no es inflación" sino un salto del nivel de precios

Javier Milei dijo que el alza del 3,4% "no es inflación" sino un salto del nivel de precios

Javier Milei justificó el salto de precios durante su discurso en el AmCham Summit 2026. Aseguró que la inflación de largo plazo convergerá a la internacional.

| etiquetas: milei , argentina , inflación , subida , economía
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
jonolulu #1 jonolulu
¿Nos está diciendo que un 50% de inflación anual no es inflación?

Esto me lo tiene que explicar @Findeton
5 K 78
#5 LaMinaEnMiPuerta
#1 Te lo explica cualquiera. Todo es parte del plan para los neoliberales.
1 K 24
SeñorPresunciones #14 SeñorPresunciones
#1 Eso, necesitamos un profesor de contorsionismo mental.
1 K 29
jonolulu #16 jonolulu
#14 Vas a necesitar un fisio para el esguince cerebral
1 K 29
Eibi6 #18 Eibi6 *
#1 lo que nadie habla es que antes de Macri estás cifras eran inconcebibles; de hecho el gana en gran parte por qué el ultimo año de Cristina ya se empezó a descontrolar
1 K 23
#2 sliana
Montoro decía que los salarios no bajaban, sino que subían negativamente. Los delincuentes se creen muy listos.
3 K 48
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#2 A mí me suena el "crecimiento negativo" de Luis de Guindos.
5 K 85
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#4 a comer burro para celebrarlo que ahora es una esquisitez
1 K 31
Sr.No #11 Sr.No
#7 joder, lo de comer burros está al nivel de comer perros. Que no me toméis por error, a la hora de comer, mejor ser el comensal que la delicatessen, pero coño, ya hay que estar desesperado para comerte esos bichines tan cuchicukis.
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HeilHynkel #8 HeilHynkel
#4

Moderando su crecimiento creo que fue la frase. Y a mí me suena Montoro.
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MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#8 Yo de la que me acuerdo es de la de Luis de Guindos: www.rtve.es/noticias/20120701/guindos-asegura-economia-experimentara-c
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HeilHynkel #13 HeilHynkel
#9

La que yo digo fue en el Parlamento, pero vamos, que vaya dos patas pa un banco.
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alfon_sico #19 alfon_sico
#13 hay otra de Solbes de 2008 creo recordar
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Macnamara #3 Macnamara
Es la genuflexion del tránsito valórico
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XtrMnIO #15 XtrMnIO
Y él mismo no es un imbécil sino un subnormal.
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DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
O dicho de otro modo: "empobrecimiento desinflacionado de una inflación no inflacionada en la que una externalización hipotecada en la nación y los toros y al socio lista, repercute popularmente en kaos, y eso es vox populi."
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manzitor #10 manzitor
Este era el economista, ¿no?
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Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#10 el de los perros clonaos
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menéame