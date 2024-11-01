La inflación mayorista aceleró en diciembre y vuelve a presionar sobre los precios al consumidor

La dinámica inflacionaria mostró en diciembre una nueva señal de alerta desde el frente mayorista. Los precios al por mayor registraron una aceleración respecto de los meses previos, impulsados por aumentos en alimentos, combustibles y bienes industriales, sectores con impacto directo sobre el consumo y la estructura de costos de la economía. De acuerdo con los datos difundidos por el Indec, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) avanzó 2,4% en el último mes del año, lo que llevó la variación interanual al 26,2%.