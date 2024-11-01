Inflación en España se frena: enero marca el nivel más bajo en siete meses

La inflación en España descendió al 2,4 % en enero de 2026, registrando su nivel más bajo desde junio de 2025, lo que representa un alivio significativo tras varios meses de presión sobre los precios. Este descenso se debe principalmente a la reducción de los costos de la energía, incluyendo la electricidad y los combustibles, que habían sido los principales impulsores de la inflación en el último semestre de 2025. Además, se observa una estabilización de productos de consumo básico, como alimentos y transporte urbano, cuya subida de precios se