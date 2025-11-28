edición general
La inflación baja en noviembre por primera vez en seis meses y se sitúa en el 3%

Después de seis meses sin bajar, la inflación da un ligerísimo respiro en noviembre y baja una décima hasta el 3%, según el dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. La bajada del precio de la electricidad es lo que permite este pequeño alivio.

#3 concentrado
Supongo que no tiene que ver con que el IPC de noviembre se usa para actualización la subida de salarios de pensionistas.
sorrillo #2 sorrillo
La bajada del precio de la electricidad es lo que permite este pequeño alivio.

borteixo #5 borteixo
Habrá que dar gracias y todo por solo un 3% .. al que no le suban el salario este año le tocará robar porque esto que nos estamos comiendo estos años es de locos.
#7 Pepepistolas
Estadisiticas oficiales... Quien visita el supermercado sabe lo vergonzoso de tal afirmacion.
Cehona #8 Cehona
#7 El Aove está a 4€ lo mismo que estuvo el aceite de girasol con la guerra de Ucrania.
Menos mal que la guerra de Ucrania ha acabado ya.
#1 BoosterFelix
Menos mal que el capitalismo y la monarquía nos están empobreciendo un poquito menos.
#4 ContracomunistaCaudillo
Todo sube de precio y estos sinvergüenzas dicen que no, que la inflación está bajando.
lonnegan #6 lonnegan
#4 En realidad lo que dicen es que los precios suben mas despacio, no que bajen
