La inflación baja en noviembre por primera vez en seis meses y se sitúa en el 3%

Después de seis meses sin bajar, la inflación da un ligerísimo respiro en noviembre y baja una décima hasta el 3%, según el dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. La bajada del precio de la electricidad es lo que permite este pequeño alivio.
| etiquetas: ine , inflación , precios
relacionada:
El Gobierno aprueba una orden para incluir en la factura de la luz el sobrecoste de la 'operación reforzada' de REE
www.meneame.net/story/gobierno-aprueba-orden-incluir-factura-luz-sobre
Menos mal que la guerra de Ucrania ha acabado ya.