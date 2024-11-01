edición general
El infierno de ser un influencer conservador en 2026 [EN]  

Ser influencer conservador ya no es tan fácil como antes. Con las tendencias de división y las peleas entre comentaristas conservadores, el panorama se ha vuelto despiadado. Aquí está el dilema de un influencer que intenta averiguar en qué creemos “nosotros” cuando ya no existe un “nosotros”.

Apotropeo #2 Apotropeo
Un " influencer conservador" es el que hace vídeos de como poner melocotón en conserva?
cosmonauta #4 cosmonauta
#2 Creo que se refiere a taxidermistas.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Siempre pueden llenar el vacío de Charlie. Aunque su mujer cogió el relevo…
Tienen una buena cantera
Sandman #3 Sandman
#1 Lo pueden llenar con un tapón de corcho... ah, que te referías al vacío figurado.
Supercinexin #6 Supercinexin
#1 Con Charlie iba todo como un tiro. Aquél sí que sabía poner sus ideas en el objetivo. A estos chavalitos les queda mucho por aprender hasta dejarse la piel en el estrado como hacía él.
#7 Zamarro
Que mal lo estan pasando, ya no pueden decir nada sin que los cancenlen, y solo pueden ir a escasos sitios y medios de comunicacion muy marginales para dar su humilde opinion, como Ana Rosa, Espejo Publico, El Hormiguero, Horizonte, las cadenas Cuatro, Telecinco y Antena3 enteras, La cope, Libertaddigital, ABC, El Mundo, La Razon .... Etc.... Como veis, unos pocos medios muy marginales y sin peso e influencia en el pais ...
comadrejo #5 comadrejo
La cepac no tiene presupuesto para tanto vividor, por lo tanto..... juegos del hambre. :troll:
#8 silzul
Yo escucho de forma recurrente a Zunzunegui en Youtube, porque sinceramente aunque no sea preciso en la divulgación histórica, es ameno, me relaja y me ayuda a sobar.

El problema es que es derechoso, que no tengo ningún problema. Me gusta escuchar la opinión de los demás y no solamente meterme en una burbuja.

Pero, cada vez más veces hace videos mojándose en política que son ridículos desde el punto de vista de la visión europea del izquierdismo. Porque básicamente toma una opinión unipolar, sesgadisima y eah a pastar... Derecha buena e izquierda es Satán.
