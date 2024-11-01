edición general
5 meneos
56 clics
El infame Zelda’s Adventure de CDi está siendo remasterizado por un fan

El infame Zelda’s Adventure de CDi está siendo remasterizado por un fan  

De esa asociación entre Nintendo y Philips surgieron varios videojuegos con licencia de Nintendo para la consola exclusiva de Philips de la época, la CD-i. En ella aparecieron algunos de los personajes más conocidos de Nintendo, con títulos como Hotel Mario, Zelda: The Wand of Gamelon y Link: The Faces of Evil. Estos dos últimos, centrados en la franquicia Zelda, recibieron remasterizaciones hechas por fans hace unos años. Sin embargo, todavía hubo otro título de Zelda lanzado para la CD-i que completó la “Trifuerza impía” de la consola […]

| etiquetas: zelda , cdi , the legend of zelda , philips , nintendo
4 1 0 K 50 ocio
4 comentarios
4 1 0 K 50 ocio
BastardWolf #1 BastardWolf *
Yo tuve la CD-I :wall: (os podeis reir, si) y tuve uno de esos Zeldas, el "Link: faces of evil". Era malo a rabiar, sobre todo las animaciones que te daban ganas de arrancarte los ojos  media
1 K 15
Lugon #2 Lugon
#1 parece que le está tocando una teta a Zelda o yo que se xD xD
0 K 6
BastardWolf #3 BastardWolf
#2 habia momentos en los que se les ponian los ojos a la virule, les crecia la nariz y cosas asi. He visto animacion amateur de mucha mas calidad que en ese juego
0 K 12
Marco_Pagot #4 Marco_Pagot
#1 de ese juego salió la joya que es The King Downloads Sony Vegas xD

youtu.be/4bM2b5cfeZo?si=7K5r9nsu2AhRmQHt
0 K 11

menéame