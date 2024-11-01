El infame Zelda’s Adventure de CDi está siendo remasterizado por un fan  

De esa asociación entre Nintendo y Philips surgieron varios videojuegos con licencia de Nintendo para la consola exclusiva de Philips de la época, la CD-i. En ella aparecieron algunos de los personajes más conocidos de Nintendo, con títulos como Hotel Mario, Zelda: The Wand of Gamelon y Link: The Faces of Evil. Estos dos últimos, centrados en la franquicia Zelda, recibieron remasterizaciones hechas por fans hace unos años. Sin embargo, todavía hubo otro título de Zelda lanzado para la CD-i que completó la “Trifuerza impía” de la consola […]