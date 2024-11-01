La industria surcoreana se enfrenta a una crisis por la escasez de materias primas críticas. (ENG)

Los riesgos geopolíticos en Oriente Medio se están extendiendo del sector energético a los materiales industriales, representando una amenaza mayor que las fluctuaciones del precio del petróleo. Más allá del crudo y la nafta, la inestabilidad en el suministro de helio, bromo y amoníaco amenaza directamente las industrias clave de Corea. Este cambio es significativo porque, si bien el aumento del precio del petróleo afecta los márgenes, la falta total de materias primas especializadas puede paralizar de inmediato las líneas de producción.