La industria surcoreana se enfrenta a una crisis por la escasez de materias primas críticas. (ENG)

Los riesgos geopolíticos en Oriente Medio se están extendiendo del sector energético a los materiales industriales, representando una amenaza mayor que las fluctuaciones del precio del petróleo. Más allá del crudo y la nafta, la inestabilidad en el suministro de helio, bromo y amoníaco amenaza directamente las industrias clave de Corea. Este cambio es significativo porque, si bien el aumento del precio del petróleo afecta los márgenes, la falta total de materias primas especializadas puede paralizar de inmediato las líneas de producción.
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"Hanmi Pharmaceutical ha limitado los envíos de envoltorios para dispensadores automáticos en función del consumo medio de cada farmacia durante los tres meses anteriores, mientras que HK inno.N (195940.KQ) y JW Shinyak (067290.KQ) también han implementado límites de envío para productos de fluidos intravenosos".