La industria española se encargará del 60% del desarrollo del nuevo avión entrenador del Ejército del Aire y del Espacio El desarrollo del nuevo avión de entrenamiento para pilotos de caza del Ejército del Aire y del Espacio contará con un 60% de participación de la industria española, liderada por Airbus. Bautizado con el nombre de 'Saeta II', implica la 'españolización' de una flota de 30 unidades del caza ligero turco Hürjet, con una financiación de 3.100 millones, y concluirá en 2035.