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Indra rompe techo
La cartera de pedidos de Indra Group supera los 20.000 millones de euros, con un crecimiento de dos dígitos en ingresos, EBIT y beneficio neto.
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indra
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DEFENSA
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DEFENSA
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#1
AlexGuevara
La guerra, uno de los mejores negocios (para unos pocos, a costa del sufrimiento de muchos)
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#5
Enésimo_strike
#1
puedes comprar acciones de Indra, nada te lo impide.
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#7
matuta
#5
Ahí está la magia del mercado. Creer que incluso los pobres podemos aprovecharnos del sufrimiento de otros. Tienes toda la razón, "nada nos lo impide"...
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#9
Enésimo_strike
#7
prueba a vivir sin un estado de derecho capaz de ejercer el monopolio de la violencia y sin unas FFAA disuasorias que garanticen la soberanía y entenderás lo que es sufrir.
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#11
MPR
#9
Pues los chinos lo tienen e Iran también y, paradojas de la vida, a los mismos que defienden que los estados de derecho deben ser capaces de ejercer el monopolio de la violencia y garantizar la soberanía, les parece mal que esos otros países lo hagan e intentan quitarles esos "derechos".
Resumiendo: eso es bueno, si me beneficia a mi (el pez grande), si no hay que evitarlo.
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#8
MPR
#4
Que además de armas hace software, y el software que hace no es malo, es peor (lo sé porque lo sufro, trabajo con él, está claro que los becarios no suelen ser muy buenos programando, e Indra usa muchos becarios para abaratar costos), como las armas las haga igual estamos jodidos.
Sólo a los becarios se le ocurrirían cosas como una crear una página web cuya url no es la de la página que estás viendo, que es lo que hacen el 100% de las webs, sino la de la página (interna de la misma web) de la que vienes.
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#3
charly-brown
Indra ha sido el valor estrella del Ibex el año pasado. Ha sido francamente impresionante +70%.
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#6
sotillo
#3
Cuando las cosas se hacen bien y la derecha no mete la mano España triunfa
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#10
Yoryo
#3
La sangre ajena siempre es rentable, cuando pagues con la tuya, vienes y lo cuentas
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#2
MPR
Cuando leo "Indra" y "rompe techo" esto es lo que me imagino:
Resumiendo: Dios nos pille confesados.
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#4
sotillo
#2
No entiendo ¿Que le pasa a Indra, que es española y por esto mala?
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11
comentarios)
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Resumiendo: eso es bueno, si me beneficia a mi (el pez grande), si no hay que evitarlo.
Sólo a los becarios se le ocurrirían cosas como una crear una página web cuya url no es la de la página que estás viendo, que es lo que hacen el 100% de las webs, sino la de la página (interna de la misma web) de la que vienes.
Resumiendo: Dios nos pille confesados.