Indra prevé llegar a los mil empleos en El Tallerón para fabricar blindados «de Gijón al mundo»
El director adjunto de la factoría participó en un acto sobre Naval Azul, en el que destacó la inversión de 40 millones de euros en la adaptación de las instalaciones
etiquetas
indra
gijón
el talleron
defensa
inversión
dinero
#3
Robus
Si es hacen los blindados como el software vamos a ver repetir la historia del Porsche de Fuckowsky, pero con tanques.
#2
mancebador
#0
Es muro de pago, exige suscripción para leerlo.
#1
keenyak
El destino de un blindado es conocer a su dron.
