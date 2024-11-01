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Indonesia empieza a aplicar restricciones a los menores de 16 años en las redes sociales

Indonesia empieza a aplicar restricciones a los menores de 16 años en las redes sociales

Con esta medida, Indonesia se convierte en el primer país del Sudeste Asiático que prohíbe a los niños tener cuentas en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox. Esta medida se suma a la adoptada por Australia el año pasado, que prohibió por primera vez en el mundo las redes sociales para niños, en un intento de que las familias recuperen el poder frente a los gigantes tecnológicos y protejan a sus hijos adolescentes.

| etiquetas: indonesia , redes sociales , menores , restricciones , privacidad
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1 comentarios
3 0 0 K 27 actualidad
nemeame #1 nemeame
Las familias ya tenían el poder, los móviles no caían por arte de magia en las manos de sus hijos, y también existe desde hace mucho una cosa llamada control parental, así que no cuela. Los que tienen que resolver el problema son los padres, y si no lo hacen responsabilizar a los padres, que tampoco pueden darles drogas ni tabaco a sus hijos. El resto no tiene culpa de nada
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menéame