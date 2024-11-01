Indonesia empieza a aplicar restricciones a los menores de 16 años en las redes sociales

Con esta medida, Indonesia se convierte en el primer país del Sudeste Asiático que prohíbe a los niños tener cuentas en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox. Esta medida se suma a la adoptada por Australia el año pasado, que prohibió por primera vez en el mundo las redes sociales para niños, en un intento de que las familias recuperen el poder frente a los gigantes tecnológicos y protejan a sus hijos adolescentes.