Indonesia amplía su cooperación energética con Rusia ante la creciente incertidumbre global [eng]

Indonesia está ampliando su cooperación en materia de seguridad energética con Rusia para mantener la estabilidad del suministro interno, según anunció el gobierno el martes, tras la reunión del presidente Prabowo Subianto con el presidente ruso Vladimir Putin. Indonesia ha estado trabajando para asegurar fuentes de suministro alternativas ante las interrupciones en los envíos de energía desde Oriente Medio, desde que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán provocaron el cierre efectivo del estrecho de Ormuz.