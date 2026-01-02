India asume presidencia del BRICS ampliado y apuesta por un enfoque de “humanidad”

Asumió el día 1 la presidencia. “India desea evitar quedar encasillada en una rivalidad binaria entre Estados Unidos y China. Su participación en el BRICS permite interactuar constructivamente con Pekín y Moscú en cuestiones de comercio, energía y finanzas, a la vez que mantiene fuertes vínculos con Washington”. El BRICS se inició con cinco miembros: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El 1º de enero de 2024, cinco nuevos miembros se incorporaron oficialmente: Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía.