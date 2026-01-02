India asume presidencia del BRICS ampliado y apuesta por un enfoque de “humanidad”

Asumió el día 1 la presidencia. “India desea evitar quedar encasillada en una rivalidad binaria entre Estados Unidos y China. Su participación en el BRICS permite interactuar constructivamente con Pekín y Moscú en cuestiones de comercio, energía y finanzas, a la vez que mantiene fuertes vínculos con Washington”. El BRICS se inició con cinco miembros: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El 1º de enero de 2024, cinco nuevos miembros se incorporaron oficialmente: Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía.
| etiquetas: india , brics , presidencia
- Donde se esfuerzan en ser potencia nuclear militar
- Donde siguen en vigor el sistema de castas.
- Donde el 50% de la población no tiene acceso a los WCs
- Donde según datos de la ONU y UNICEF, el 44% de los hogares rurales en India carecen de acceso a un suministro de agua gestionado de manera segura y el 54% carecen de saneamiento seguro. La situación en las escuelas también es grave, con el 26% de las escuelas teniendo un servicio de agua limitado o inexistente y el 14% careciendo de acceso a cualquier tipo de saneamiento.
El mundo actual es puro cinismo e hipocresía
Yo veo claro que es solo cuestión de tiempo que los valores de occidente se vayan por la borda, ya son minoría e internamente se sabotean.