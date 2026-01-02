edición general
India asume presidencia del BRICS ampliado y apuesta por un enfoque de “humanidad”

Asumió el día 1 la presidencia. “India desea evitar quedar encasillada en una rivalidad binaria entre Estados Unidos y China. Su participación en el BRICS permite interactuar constructivamente con Pekín y Moscú en cuestiones de comercio, energía y finanzas, a la vez que mantiene fuertes vínculos con Washington”. El BRICS se inició con cinco miembros: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El 1º de enero de 2024, cinco nuevos miembros se incorporaron oficialmente: Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía.

| etiquetas: india , brics , presidencia
#1 Daniel2000
"Humanidad en la India"

- Donde se esfuerzan en ser potencia nuclear militar

- Donde siguen en vigor el sistema de castas.

- Donde el 50% de la población no tiene acceso a los WCs

- Donde según datos de la ONU y UNICEF, el 44% de los hogares rurales en India carecen de acceso a un suministro de agua gestionado de manera segura y el 54% carecen de saneamiento seguro. La situación en las escuelas también es grave, con el 26% de las escuelas teniendo un servicio de agua limitado o inexistente y el 14% careciendo de acceso a cualquier tipo de saneamiento.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 era India o Arabia Saudí, espera que Arabia es aliado de occidente.

El mundo actual es puro cinismo e hipocresía
pedrario #4 pedrario
#1 Pues como Arabia Saudí presidiendo el foro de la ONU para derechos sobre mujeres xD

Yo veo claro que es solo cuestión de tiempo que los valores de occidente se vayan por la borda, ya son minoría e internamente se sabotean.
Anfiarao #2 Anfiarao
La India del ultraneoliberal Modi y humanidad juntas. No sé Rick...
