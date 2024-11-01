edición general
Las increíbles fotos ganadoras del Wildlife Photographer of the Year 2025

El ganador de esta edición fue el fotógrafo sudafricano Wim van den Heever, con su sobrecogedora imagen Ghost Town Visitor. Pero el resto de piezas también te dejarán sin aliento.

