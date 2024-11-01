Wildlife Photographer of the Year 2025: estas son las mejores imágenes de vida silvestre del año

Como viene siendo costumbre, el Wildlife Photographer of the Year 2025 es tan alucinante como el anterior. Este certamen, uno de los más importantes del mundo en lo que a vida silvestre se refiere, concentra la belleza del mundo animal en unas pocas fotografías que nos dejan siempre con la boca abierta y con la sensación de que nos queda mucho por saber de los animales con los que convivimos en la Tierra. Su edición 61º terminará con una exposición en el Museo de Historia Natural de Londres que estará disponible a partir del viernes 17 octubre