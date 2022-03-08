En ornitología, las hembras están menos estudiadas que los machos [ENG]

En la ornitología existe una especie de "brecha de género" que ha pasado ampliamente desapercibida. Sólo los machos reciben un nombre y tendemos a quedarnos con el patrón de plumaje típico de los mismos. Y es que los machos son más coloridos que las hembras. Las hembras son en su mayoría de color marrón o gris debido a que eso les ayuda a camuflarse pero a la vez hace que pasen desapercibidos a los ornitólogos.



Otro asunto es el canto de los pájaros. Los machos cantan más que las hembras lo que favorece que se estudie más a los pájaros machos que a los pájaros hembras.