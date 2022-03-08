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En ornitología, las hembras están menos estudiadas que los machos [ENG]

En la ornitología existe una especie de "brecha de género" que ha pasado ampliamente desapercibida. Sólo los machos reciben un nombre y tendemos a quedarnos con el patrón de plumaje típico de los mismos. Y es que los machos son más coloridos que las hembras. Las hembras son en su mayoría de color marrón o gris debido a que eso les ayuda a camuflarse pero a la vez hace que pasen desapercibidos a los ornitólogos.

Otro asunto es el canto de los pájaros. Los machos cantan más que las hembras lo que favorece que se estudie más a los pájaros machos que a los pájaros hembras.

| etiquetas: aves , dimorfismo , sexual , machos , hembras
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16 comentarios
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#2 Leclercia_adecarboxylata *
El artículo habla de brecha de género. Lo cual es un término despreciado.

En realidad es un artículo muy interesante sobre el dimorfismo sexual en aves. Las hembras son menos coloridas y difíciles de identificar. Esto es interesante y sería más atractivo hablar de diferencia entre machos y hembras pero he respetado los términos del título original a sabiendas de que sólo con poner "brecha de género" será negativizado.

De hecho, ya ha recibido un negativo sin lectura.  media
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Garbns #4 Garbns
#2 el título lo han puesto así por los clicks, pero ya pierde todo el rigor que le quieras meter.

Hubiera sido mejor si hubieran puesto el que dices pero recibirían 3 visitas...
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#5 Leclercia_adecarboxylata *
#4 No, no lo he puesto así por los clicks porque sé de antemano que no interesa a mucha gente.

Lo he puesto así porque el titular original habla de "gender gap".

De hecho, es hábito que algunos acusen de microblogging cuando no se respeta el título original.

El problema es que el término "brecha de género" hace que algunos se vuelvan irascibles. Cuando es un término que en realidad dice que hay una diferencia entre géneros.
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Garbns #7 Garbns
#5 no decía de ti, me refería al autor del artículo :-) y el asunto es interesante porque se aplica a muchas mas cosas (los dummys de los crashtest por ejemplo)
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#10 Leclercia_adecarboxylata *
#7 Pues claro que es interesante! Es muy curioso que los "bonitos" en el mundo de los pájaros son los machos porque son los coloridos. Las hembras son marrones para pasar desapercibidas. Esto dificulta su identificación y estudio. Además, los machos cantan más porque necesitan atraer y son más fuertes para defenderse de potenciales depredadores si llaman la atención.

En esta foto tenemos dos patos azulones que saqué hace poco. El macho se reconoce de lejos, pero la hembra puede…  media   » ver todo el comentario
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Garbns #15 Garbns
#10 Es que es innegable que en la naturaleza hay diferencias entre los sexos (no me quiero meter en ningún charco), y todo tiene sus motivos como has dicho, otro caso curioso es el cambio de sexo por motivos externos en los peces/lagartos con una modificación del físico
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#16 Leclercia_adecarboxylata
#15 Claro, lo que viene a decir es que se ha estudiado muchísimo más a los machos que a las hembras. El arquetipo de cada especie es el macho. El plumaje poco colorido y que canten menos ha tenido que ver en eso. Eso dificulta su identificación y no es una locura también decir que en parte su conservación.

No es por misoginia, es que las hembras son menos llamativas que los machos. Tan simple como eso.

Claramente, lo de "brecha de género", un término a evitar.
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#8 fzman
#5 Querrás decir que ambos sexos son distintos.
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#12 Leclercia_adecarboxylata *
#8 Sí, tendría que haber evitado claramente lo de "gender gap" y haberlo cambiado por dimorfismo sexual. Vendría a decir lo mismo sin tantas antorchas de la gente.
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#13 fzman
#12 Seguramente sí, porque son dos cosas muy distintas.
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#14 Leclercia_adecarboxylata
#13 Es que el término brecha de género está ya apropiado por una ideología que se ha escorado a un lado del espectro. Imagino que los ingleses pueden usar "gender gap" sin esos matices debiendo traducirlo de otro modo al español.
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#11 Leclercia_adecarboxylata *
#9 Eso es el último párrafo del artículo dado que se ve que estuvo escrito para conmemorar el 8 de marzo.

En pájaros los machos están mucho más estudiados que las hembras y esto es una realidad.

Probablemente ese pseudoperiodista que ahora carga con tu ad hominem sepa bastante de aves por la forma de escribir.
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kastanedowski #1 kastanedowski
Esta como la entrevista de las animalistas quejandose de que el gallo atacaba a las galinas, esta en youtube
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#3 Leclercia_adecarboxylata
#1 Nada que ver con lo que dice el artículo. No te lo has leído.
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kastanedowski #9 kastanedowski
#3 Por tu respuesta ni tu te lo has leido...

El pseudo periodista confunde diferencias biológicas reales con prejuicios culturales, igual que en el video con las gallinas... idéntico sin ir mas

Dice ademas tonterías sobredimensionadas diciendo que el plumaje del macho adulto hace que las hembras sean "invisibilizadas" y que los birders las ignoren, afectando la conservación...

Como tomar en serio comentarios subjetivos asi?

El autos, la , le o lx ... vincula supuesto…   » ver todo el comentario
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#6 fzman
Lo de la "brecha de género" es una gilipolllez ya en los humanos. Extenderlo a animales es una pirueta de circo.
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menéame