En ornitología, las hembras están menos estudiadas que los machos [ENG]

En la ornitología existe una especie de "brecha de género" que ha pasado ampliamente desapercibida. Sólo los machos reciben un nombre y tendemos a quedarnos con el patrón de plumaje típico de los mismos. Y es que los machos son más coloridos que las hembras. Las hembras son en su mayoría de color marrón o gris debido a que eso les ayuda a camuflarse pero a la vez hace que pasen desapercibidos a los ornitólogos.
Otro asunto es el canto de los pájaros. Los machos cantan más que las hembras lo que favorece que se estudie más a los pájaros machos que a los pájaros hembras.
| etiquetas: aves , dimorfismo , sexual , machos , hembras
En realidad es un artículo muy interesante sobre el dimorfismo sexual en aves. Las hembras son menos coloridas y difíciles de identificar. Esto es interesante y sería más atractivo hablar de diferencia entre machos y hembras pero he respetado los términos del título original a sabiendas de que sólo con poner "brecha de género" será negativizado.
De hecho, ya ha recibido un negativo sin lectura.
Hubiera sido mejor si hubieran puesto el que dices pero recibirían 3 visitas...
Lo he puesto así porque el titular original habla de "gender gap".
De hecho, es hábito que algunos acusen de microblogging cuando no se respeta el título original.
El problema es que el término "brecha de género" hace que algunos se vuelvan irascibles. Cuando es un término que en realidad dice que hay una diferencia entre géneros.
En esta foto tenemos dos patos azulones que saqué hace poco. El macho se reconoce de lejos, pero la hembra puede… » ver todo el comentario
No es por misoginia, es que las hembras son menos llamativas que los machos. Tan simple como eso.
Claramente, lo de "brecha de género", un término a evitar.
En pájaros los machos están mucho más estudiados que las hembras y esto es una realidad.
Probablemente ese pseudoperiodista que ahora carga con tu ad hominem sepa bastante de aves por la forma de escribir.
El pseudo periodista confunde diferencias biológicas reales con prejuicios culturales, igual que en el video con las gallinas... idéntico sin ir mas
Dice ademas tonterías sobredimensionadas diciendo que el plumaje del macho adulto hace que las hembras sean "invisibilizadas" y que los birders las ignoren, afectando la conservación...
Como tomar en serio comentarios subjetivos asi?
El autos, la , le o lx ... vincula supuesto… » ver todo el comentario