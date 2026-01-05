Incluso jueces nombrados por Trump están echando por tierra su plan duro de deportaciones [ENG]

Los jueces federales están cada vez más exasperados por el intento de la administración Trump de encerrar a casi toda persona que se enfrenta a un procedimiento de deportación: una expansión draconiana de políticas con décadas de antigüedad que cientos de tribunales han rechazado por considerarlas ilegales o inconstitucionales. Esos jueces han ordenado la puesta en libertad de inmigrantes o la posibilidad de celebrar audiencias de fianza en más de 1.600 casos.
Y sí, deberían pararle los pies, pero si pongo en una balanza la tranquilidad que nos daría a buena parte de la población mundial que esto no se arregle por las buenas y que les cueste lo suyo deshacerse de Trump contra la posibilidad de que jueces y unas elecciones a final de año sirvan para acabar con sus delirios, pues por puro egoísmo prefiero la primera opción.