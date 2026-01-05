edición general
9 meneos
8 clics

Incluso jueces nombrados por Trump están echando por tierra su plan duro de deportaciones [ENG]

Los jueces federales están cada vez más exasperados por el intento de la administración Trump de encerrar a casi toda persona que se enfrenta a un procedimiento de deportación: una expansión draconiana de políticas con décadas de antigüedad que cientos de tribunales han rechazado por considerarlas ilegales o inconstitucionales. Esos jueces han ordenado la puesta en libertad de inmigrantes o la posibilidad de celebrar audiencias de fianza en más de 1.600 casos.

| etiquetas: trump , deportaciones , jueces
9 0 0 K 93 actualidad
3 comentarios
9 0 0 K 93 actualidad
sleep_timer #1 sleep_timer
Esperemos que "el sistema" en USA pueda acabar con el puto grillao megalómano este de los cojones y no les pase como en Alemania con el pintorcito austriaco con bigotillo.
0 K 12
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 El problema es que volverían a lo de antes, a su "mundo basado en reglas" que no se aplican ellos mismos pero que utilizan como arma contra otros países.

Y sí, deberían pararle los pies, pero si pongo en una balanza la tranquilidad que nos daría a buena parte de la población mundial que esto no se arregle por las buenas y que les cueste lo suyo deshacerse de Trump contra la posibilidad de que jueces y unas elecciones a final de año sirvan para acabar con sus delirios, pues por puro egoísmo prefiero la primera opción.
0 K 16
termopila #2 termopila
Pero esto no acabará con Trump, igual que nazismo no se acabo con Hitler, ni el franquismo con Franco. Para que esto llegue a ocurrir es que hay mucha gente que piensa igual tanto en la calle como en el poder
0 K 11

menéame