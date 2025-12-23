edición general
Incendio valencia hoy | Un pirómano quema 18 contenedores y causa daños en 32 coches y tres edificios de València

La Policía Nacional detiene a un hombre de 45 años como el presunto autor de los incendios registrados esta madrugada en la calle Jerónima Galés

