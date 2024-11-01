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Inaugurado en Otxarkoaga el primer banco gitano del País Vasco

Inaugurado en Otxarkoaga el primer banco gitano del País Vasco  

El primer banco gitano de Euskadi está en Otxarkoaga

| etiquetas: banco , gitano , país vasco , otxarkoaga
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12 comentarios
8 0 0 K 97 actualidad
#2 Gog
Me esperaba un sketch de Vaya semanita, pero no, es una noticia real.
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
#2

¡jay santa amatxu de begoña!
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#5 PerritaPiloto
Pensé que era otra clase de banco.
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cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
¿Y que intereses da?
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Kantinero #3 Kantinero *
@@@bank, como todos los bank

Por cierto Kutxabank boicot, museo de la ciencia de Donosti cancelado ahora que son todo accionistas,

Saca tu dinero de Kutxabank, lárgate de esta gentuza
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Urasandi #4 Urasandi
#3 este no.
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haprendiz #11 haprendiz
Noticia una jartá de relevante, payo.
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elgranpilaf #12 elgranpilaf
Pobre banco como se siente la de la izquierda
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krogan #10 krogan
¿Dónde se sentaban antes?
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taSanás #6 taSanás
No tengo palabras
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#1 rafeame *
¿Cuchabank?
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#8 Meloncio
#1 TxatxoBank
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menéame