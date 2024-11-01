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Inaugurado en Otxarkoaga el primer banco gitano del País Vasco
El primer banco gitano de Euskadi está en Otxarkoaga
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país vasco
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#2
Gog
Me esperaba un sketch de Vaya semanita, pero no, es una noticia real.
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#9
HeilHynkel
#2
¡jay santa amatxu de begoña!
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#5
PerritaPiloto
Pensé que era otra clase de banco.
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#7
cenutrios_unidos
¿Y que intereses da?
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#3
Kantinero
*
@@@bank, como todos los bank
Por cierto Kutxabank boicot, museo de la ciencia de Donosti cancelado ahora que son todo accionistas,
Saca tu dinero de Kutxabank, lárgate de esta gentuza
1
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#4
Urasandi
#3
este no.
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#11
haprendiz
Noticia una
jartá
de relevante, payo.
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#12
elgranpilaf
Pobre banco como se siente la de la izquierda
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#10
krogan
¿Dónde se sentaban antes?
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#6
taSanás
No tengo palabras
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#1
rafeame
*
¿Cuchabank?
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7
#8
Meloncio
#1
TxatxoBank
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¡jay santa amatxu de begoña!
Por cierto Kutxabank boicot, museo de la ciencia de Donosti cancelado ahora que son todo accionistas,
Saca tu dinero de Kutxabank, lárgate de esta gentuza