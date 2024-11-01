edición general
¿Impondrá Trump la ley marcial durante su segundo mandato? Las probabilidades indican que hay un 21 % de posibilidades (Eng)

¿Qué probabilidades hay de que Donald Trump imponga la ley marcial durante su segundo mandato? Consulte las probabilidades y predicciones actuales sobre la ley marcial.

4 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
No sé cómo han sacado ese porcentaje, pero si más o menos tiene sentido, es preocupante.
Dramaba #3 Dramaba
#1 Creo que ya de por sí es preocupante que se plantee la pregunta...
Gry #4 Gry
#1 Supongo que según lo que apueste la gente. ¿No funciona así con las apuestas deportivas?
azathothruna #2 azathothruna
Demoran con su guerra civil estos gringos.
Muchos tiroteos y exportaciones de democracia, pero para "cambiar" nada de nada.
