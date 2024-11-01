edición general
Es el imperialismo, estúpido

El 3 de enero de 2026 será estudiado como el día en el que las agresiones militares del imperialismo estadounidense en América Latina regresaron. Y junto con ellas, los cipayos y los entreguistas “light”

Torrezzno #1 Torrezzno
¿Insultan a sus lectores? :shit:
5 K 50
#4 petal *
#1 los insultan y los engañan

La coma la han puesto a propósito
#5 Galton
#5 Galton
#4 #1 Están haciendo una referencia en el titular... hay quienes la pillan y hay quienes no...
2
ewok #15 ewok
#7 No sobra, no.
Como dice #5, es una referencia a una frase muy conocida.
es.wikipedia.org/wiki/Es_la_economía,_estúpido
#8
0
xalabin #6 xalabin
#1 Sabes bien que no pero por si acaso voy a contestar para el lector que llegue aquí despistado:

Es xxx estúpido ! es una traducción directa de la expresión anglosajona IT's xxx stupid! que se usa para señalar algo obvio.
Podremos discutir cuanto ultraje supone para la lengua o no el usar este tipo de expresiones pero plantear que es un insulto a los lectores es , cuanto menos, torticero.
2
Torrezzno #7 Torrezzno *
#6 entonces la coma sobra. Escriben en español y tal y como está expresado es un insulto al lector.
1
xalabin #8 xalabin
#7 Claaaro, tu preocupación era estrictamente ortotipográfica y no pretendías más que defender la pureza de los vocativos.

Bien, aclarado queda.
1
Torrezzno #9 Torrezzno
#8 no he pasado del titular así que imagínate
0
xalabin #10 xalabin
#9 Hombre, eso se asumía, es de primero de meneante opinólogo xD
1
Torrezzno #11 Torrezzno
#10 touche xD xD
0
comunerodecastilla #14 comunerodecastilla
#9 A tenor de la perspicacia mostrada al interpretar el titular, seguramente también te costo pasar de primaria. :troll:
1 K 29
Spirito #2 Spirito *
Sí, es el imperialismo estúpido que vamos a pagar los ciudadanos, tanto de EEUU como de la UE.

Ya lo digo... y por desgracia, EEUU va en picado hacia su guerra civil.
0
io1976 #12 io1976
#2 Por desgracia?!?! Sería lo mejor que le pudiese pasar al resto del mundo, que los yankis se matasen entre ellos y no al resto de la humanidad con sus guerras proxys, sus "revoluciones" de colores, sus magnicidios, etc.
2
Spirito #13 Spirito
#12 Que se prepare EEUU para los próximos dos años.

El dólar a la mierda.
0
#3 Poligrafo
Lo mismo que en Irak, se inventan una excusa y a robar los recursos.
0
Peter_Riviera #16 Peter_Riviera
Los habituales de siempre pidiendo las actas durante meses, llenos de orgullo porque se creían garantes de la democracia y la razón... A ninguno le he visto pidiendo pruebas del narcoterrorismo de Maduro a EEUU... Jodidos hipócritas, no sabéis lo que me río de vosotros y de vuestro patético empuje de demócratas de palo...
0

