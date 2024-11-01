edición general
3 meneos
35 clics
Impacto ambiental y económico del Vehículo Eléctrico en España: actualizado primer trimestre 2026

Impacto ambiental y económico del Vehículo Eléctrico en España: actualizado primer trimestre 2026

Gracias a los vehículos eléctricos el ahorro en la importación de crudo ya asciende a 7,3 millones de barriles de petróleo.

| etiquetas: vehículo eléctrico , impacto ambiental
3 0 0 K 85 movilidad
1 comentarios
3 0 0 K 85 movilidad
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Pues ya está, es hora de decir que gente como Calero son agentes sin escrúpulos que intentan frenar los intereses del conjunto de la ciudadanía para favorecer a sus patrocinadores. Y si no hay un mensaje lo suficientemente subnormal, lanzan el desafío a Ángel Gaitán. Viva el sector del transporte.
0 K 10

menéame