Imaginando un Decálogo para la Transición Ecológica y la Justicia Social

En otro artículo imaginaba un escenario en el que la sociedad organizada se unía en torno a un plan que contendría un triple decálogo de medidas urgentes que se debían adoptar: un decálogo de medidas a tomar por parte de las instituciones, otro decálogo con medidas a desarrollar por los movimientos sociales, y un tercer decálogo con las cosas que cada persona podía afrontar de manera individual o familiar. Aquí una propuesta de la primera pata de ese triple decálogo, las 10 medidas a tomar desde las instituciones.