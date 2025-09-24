Las imágenes del tiroteo mortal de ICE en un suburbio de Chicago cuestionan la versión oficial [ENG]

Los registros policiales y los testimonios de testigos de un suburbio de Chicago, donde un hombre fue asesinado a tiros por un agente federal de inmigración a principios de este mes, complican la versión de los hechos presentada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que afirmó que el agente disparó su arma después de que el hombre condujera su vehículo hacia los agentes. Silverio Villegas González, de 38 años, fue detenido y finalmente abatido a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.