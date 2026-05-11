Imágenes satelitales muestran nuevo puente que conecta Corea del Norte y Rusia, resaltando su importancia estratégica  

Imágenes satelitales revisadas por BBC Verify muestran que la construcción del primer puente que unirá a los aliados Corea del Norte y Rusia está prácticamente finalizada. Este proyecto representa la última evidencia del fortalecimiento de los vínculos entre Pyongyang y Moscú, quienes han movilizado tropas norcoreanas para apoyar a las fuerzas rusas tras la invasión masiva de Ucrania. La nueva infraestructura atraviesa el río Tumen y queda situada a escasa distancia del puente ferroviario conocido como «El puente de la amistad» que conecta...