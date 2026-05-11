Imágenes satelitales muestran nuevo puente que conecta Corea del Norte y Rusia, resaltando su importancia estratégica  

Imágenes satelitales revisadas por BBC Verify muestran que la construcción del primer puente que unirá a los aliados Corea del Norte y Rusia está prácticamente finalizada. Este proyecto representa la última evidencia del fortalecimiento de los vínculos entre Pyongyang y Moscú, quienes han movilizado tropas norcoreanas para apoyar a las fuerzas rusas tras la invasión masiva de Ucrania. La nueva infraestructura atraviesa el río Tumen y queda situada a escasa distancia del puente ferroviario conocido como «El puente de la amistad» que conecta...
| etiquetas: corea del norte , rusia , puente , satelitales , aliados , tumen , munición
Habrá que quitar las pensiones en occidente para gastar más en f35 y pepinos
"Corea del norte es un estado opresor y aislacionista"
Construyen un puente
"Seguro que es para llevar bombas".
Me ha parecido especialmente vomitiva la parte de poner imágenes satelitales cuando la ceremonia de unión de ambas partes salió en las noticias youtu.be/AQD5hJgyRSY?is=bEM6CIQFaCfjPnjY, como si fuese un proyecto secreto.