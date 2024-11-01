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Imágenes de la procesión Camino del Calvario (Las Turbas) de Cuenca  

Selección fotográfica de la procesión de la madrugada del Viernes Santo en Cuenca, de Interés Turístico Internacional

| etiquetas: camino del calvario , cuenca , semana santa , las turbas
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1 comentarios
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Anfiarao #1 Anfiarao
Se la conoce también como la procesión de los borrachos?
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menéame