Una imagen holográfica cuántica "yin-yang" muestra dos fotones entrelazados en tiempo real

El asombroso experimento, que reconstruye las propiedades de fotones entrelazados a partir de un patrón de interferencia 2D, podría utilizarse para diseñar ordenadores cuánticos más rápidos.
Los científicos han utilizado una técnica inédita para visualizar dos partículas de luz entrelazadas en tiempo real, haciéndolas aparecer como un asombroso símbolo cuántico "yin-yang".
El nuevo método, denominado holografía digital de bifotones, utiliza una cámara de altísima precisión y podría emplearse para acelerar de forma masiva las futuras mediciones
Hay mas de un magufo hiperventilando deseoso de utilizar esto sin criterio ninguno para vender su moto.
Yo creo que claramente lo que ha pasado es que se han inventado un nuevo método de medición sólo para poder decir que se parecen al yinyang...
